Мера Немирова затримали за стрілянину з автомата під час конфлікту з волонтером (ВІДЕО)

Правоохоронці 7 квітня затримали мера Немирова Вінницької області Віктора Качура, який відкрив стрілянину з автомата у будівлі мерії. Про це повідомляє Головне управління поліції у Вінницькій області.

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Зазначається, що до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, який як представник волонтерської організації приніс до мерії гуманітарну допомогу для Збройних сил: каремати та інші речі.

Проте між ним та мером виник конфлікт, під час якого чиновник погрожував волонтерові фізичною розправою, завдав кілька ударів та вистрілив у повітря з автомата. Потерпілий встиг залишити територію державної установи та викликав поліцію. Постраждалих немає.

Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області Фото: ГУНП у Вінницькій області

Поліцейські затримали 57-річного Качура на робочому місці та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Слідство встановило, що підозрюваний раніше вже притягався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуку у службовому кабінеті мера поліцейські вилучили автоматичну зброю та патрони до неї. Підстави для зберігання та носіння зброї встановлюються.

Правоохоронці з'ясовують обставини та причини конфлікту в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Продовжуються слідчі дії.

Нагадаємо також, що напередодні було затримано виконувача обов'язків мера Пустомит Львівської області, який зажадав 100 тисяч гривень за передачу на потреби армії отриманого в якості іноземної гуманітарної допомоги мікроавтобуса. Це було розцінено як хабарництво та продаж гумдопомоги.

Зазначимо при цьому, що низка депутатів внесла напередодні до Верховної Ради законопроект про введення кримінальної відповідальності за перешкоджання волонтерам з покаранням у вигляді тюремного ув'язнення на строк до восьми років.