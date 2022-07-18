Россия кидает в бой недавно мобилизованных мужчин из оккупированных территорий, - председатель ОВА

Российская армия пытается продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута в Луганской области. В частности, в бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в крупных городах Луганской области, которые россияне захватили летом, осталось по 10-15 процентов населения.

"К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя. Были уверены, что "русский мир" – это, прежде всего, достойная жизнь. А сейчас, имея разрушенный дом, враг, превращающийся в негодяя, идет убивать жителей соседних населенных пунктов. Некоторые – добровольно", - рассказал Гайдай.

Он отметил, что другие снова не верят многочисленным предупреждениям, но видят объявления с невероятно высокой зарплатой и почему-то уверены в улучшении жизни. А через несколько дней смиренно уходят в окопы с повесткой.

Глава ОВА подчеркнул, что основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через небольшую территорию Луганской области, которая еще держит оборону.

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"Оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за вчера населенные пункты на границе Луганской и Донецкой областей выдержали пять авиаударов. К артиллерии и системам залпового огня уже все, к сожалению, привыкли. Таких атак за 17 июля зафиксировано 13", - говорится в сообщении.

Также россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако понесли потери и отошли. Отбито наступление врага и вблизи Белогоровки – там тоже враг перечисляет тех, кто успел вернуться на позиции.

Напомним, ВСУ 17 июля на Донецком направлении отбили штурм российской армии в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка. В частности, все попытки штурмов в районах Каменки, Новомихайловки и Угледара украинские воины также свели на нет – захватчики с потерями отошли.