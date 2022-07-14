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Молодчик, под камеры разбивший герб Украины в оккупированном селе на Харьковщине, получил подозрение
Следователи Купянского районного отдела полиции Харьковской области при процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры заочно сообщили о подозрении 18-летнему молодому человеку по факту публичного надругательства над малым государственным гербом Украины.
Как говорится в сообщении областной прокуратуры, ему инкриминируется часть 1 статьи 338 Уголовного кодекса.
Расследованием установлено, что в конце июня в селе Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими лицами разбил трезубец, размещавшийся на здании дома культуры.
Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и стали бить молотком по государственному символу. После этого молодой человек с особым цинизмом бросал части герба на землю, хвастаясь своими действиями на камеру. В настоящее время устанавливаются и другие фигуранты уголовного производства.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим также, что неустановленные пока соратницы подозреваемого отметились еще и тем, что сбросили со здания флаг Украины. Известно, что приспешника окупантов зовут Илья, а печальную известность в соцсетях видео с ним приобрело из-за абсурдности комментария молодчика.
"Сегодня молодежный совет собрался, чтобы снять символы преступной фашистской власти украинской. Конечно, мы же не вандалы, мы будем полностью менять на наши, российские символы", - прокомментировал совершенное подозреваемый.
Напомним также, что заместитель главы самого Купянского райотдела полиции Наталья Шевченко еще в мае получила подозрение в госизмене, поскольку перешла на сторону оккупантов вместе с мэром города Геннадием Мацегорой, ставшим в свое время первым украинским главой общины, заподозренным в сотрудничестве с российскими войсками.