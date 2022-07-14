Молодчик, що під камери розтрощив герб України в окупованому селі на Харківщині, отримав підозру

Слідчі Куп‘янського районного відділу поліції Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили про підозру 18-річному молодику за фактом публічної наруги над малим державним гербом України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні обласної прокуратури, йому інкримінують частину 1 статті 338 Кримінального кодексу.

Розслідуванням було встановлено, що наприкінці червня у селі Петропавлівка Куп‘янського району підозрюваний, який очолює проросійську молодіжну організацію, з іншими особами розтрощив тризуб, що розміщувався на будівлі будинку культури.

Підозрюваний та ще одна особа піднялись на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього молодик з особливом цинізмом кидав частини герба на землю, хизуючись своїми діями на камеру. Наразі встановлюються й інші фігуранти кримінального провадження.

Зазначимо також, невстановлені поки соратниці підозрюваного відзначилися ще й тим, що скинули з будівлі прапор України. Відомо, що поплічника окупантів звуть Ілля, а сумної популярності в соцмережах відео з ним набуло через абсурдність коментаря молодика.

"Сьогодні молодіжна рада зібралася, щоб зняти символи злочинної фашистської влади української. Звісно, ми ж не вандали, ми будемо повністю міняти на наші, російські символи", - прокоментував скоєне підозрюваний.

Нагадаємо також, що заступниця голови самого Куп‘янського райвідділу поліції Наталія Шевченко ще в травні отримала підозру в держзраді, оскільки вона перейшла на бік окупантів разом з мером міста Геннадієм Мацегорою, що став у свій час першим українським головою громади, запідозреним у співпраці з російськими військами.