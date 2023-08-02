На Киевщине ночью сбили все дроны, но из-за падения обломков есть разрушения

Войска РФ ночью 2 августа атаковали дронами Киевскую область. Силы ПВО сбили все воздушные цели, однако из-за падения обломков горел дом.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

По его словам, факты попадания на территории Киевской области не зафиксированы. По оперативной информации, жертв и пострадавших нет.

"Однако из-за падения обломков в одном из населенных пунктов произошло возгорание частного дома, поврежден гараж, придомовая территория и автомобиль. Пожар оперативно ликвидирован", - отметил он.

Также еще в одном населенном пункте обломками повреждена крыша магазина.

Последствия падения обломков устраняются. Кравченко заверил, что владельцам поврежденных объектов будет предоставлена необходимая помощь.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий атаки.

Ночная атака дронов

В ночь на 2 августа страна-агрессор Россия атаковала Украину ударными дронами Shahed.

В частности, в Киеве силы ПВО уничтожили все воздушные цели, однако зафиксировано падение обломков в Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах.

Также оккупанты ночью атаковали юг Одесской области, в результате чего на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор.