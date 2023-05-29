На Львовщине из-за обломков российской ракеты сгорели здание и трактор

Ночью 29 мая над Львовской областью ПВО сбило российскую ракету. Обломки упали на деревянное хозяйственное здание. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Одна из ракет долетела и в нашу область. Защитникам из ППК "Запад" удалось сбить ее над Золочевским районом", - отметил он.

По его словам, обломки упали на сгоревшее деревянное хозяйственное здание. Сгорел также рядом трактор.

Как сообщил Козицкий, жертв среди гражданского населения нет.

На месте падения обломков возникла воронка.

Отметим, что ночью 29 мая враг атаковал Украину ракетами из самолетов стратегической авиации из Каспийского моря и "шахедами".

Так, ПВО уничтожило над Киевом более 40 воздушных целей .