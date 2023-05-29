ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

На Львовщине из-за обломков российской ракеты сгорели здание и трактор

На Львовщине из-за обломков российской ракеты сгорели здание и трактор
Фото: ГСЧС

Ночью 29 мая над Львовской областью ПВО сбило российскую ракету. Обломки упали на деревянное хозяйственное здание. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Одна из ракет долетела и в нашу область. Защитникам из ППК "Запад" удалось сбить ее над Золочевским районом", - отметил он.

По его словам, обломки упали на сгоревшее деревянное хозяйственное здание. Сгорел также рядом трактор.

Фото 2 — На Львовщине из-за обломков российской ракеты сгорели здание и трактор

Как сообщил Козицкий, жертв среди гражданского населения нет.

На месте падения обломков возникла воронка.

Отметим, что ночью 29 мая враг атаковал Украину ракетами из самолетов стратегической авиации из Каспийского моря и "шахедами".

Так, ПВО уничтожило над Киевом более 40 воздушных целей .

Автор:
Светлана Манько