На Полтавщине 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты

Оккупанты ночью 1 ноября атаковали Полтавскую область, четыре дрона упали на гражданские объекты.

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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На месте работают спасатели и тушат пожар, предварительно жертв нет", - отметил он.

Также глава области сообщал, что в Полтаве ночью были слышны взрывы, а над Полтавщиной сбили три вражеских беспилотника.

Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.