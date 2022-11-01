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На Полтавщине 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты
Оккупанты ночью 1 ноября атаковали Полтавскую область, четыре дрона упали на гражданские объекты.
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Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты. На месте работают спасатели и тушат пожар, предварительно жертв нет", - отметил он.
Также глава области сообщал, что в Полтаве ночью были слышны взрывы, а над Полтавщиной сбили три вражеских беспилотника.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, 31 октября Украина в очередной раз подверглась массированному обстрелу со стороны россиян. Оккупанты атаковали 10 областей Украины, в результате чего повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.