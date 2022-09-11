На востоке Украины россияне выпустили 11 ракет, 9 из них сбили ПВО

Российские военные выпустили 11 крылатых ракет на востоке Украины, 9 из этих ракет сбили силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает воздушное командование "Восток".

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"Противником вечером воскресенья нанесен ракетный удар по зоне ответственности соединения. Всего врагом применено 11 крылатых ракет. Подразделениями воздушного командования "Восток" сбито 7 крылатых ракет на Днепропетровщине. Из них 5 - Х-101, 2 - Калибр. Еще две ракеты уничтожены. подразделениями Воздушных Сил в Полтавской области", - сказано в сообщении.

Напомним, вечером 11 сентября российские военные нанесли удар по критической инфраструктуре. В ряде областей после воздушной тревоги пропал свет и вода. Об этом сообщают телеграммы-каналы местных ОГА.

Из-за этих обстрелов также задержались поезда, следующие из Сум, Харькова и Полтавы.