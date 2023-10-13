На Харьковщине два человека подорвались на взрывчатке

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг из артиллерии и минометов обстреливал районы населенных пунктов Ветеринарное Харьковского района, Волчанск и Гатище Чугуевского района, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синковка и Лиман Первый Купянского района и других.

Как сообщил глава области, пострадавших от обстрелов среди гражданского населения нет.

"В селе Рубежное Чугуевского района 39-летний гражданский мужчина выполнял на территории своего дома ремонтные работы и подорвался на неизвестном взрывном предмете. Он госпитализирован с ранениями", – отметил Синегубов.

Также в Изюмском районе, между селами Явирское и Волчий Яр, в поле на противопехотной мине взорвался и получил ранения гражданский мужчина 47 лет.

Как подчеркнул Синегубов, в Харьковской области продолжается разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали 14,9 га территории и обезвредили 98 взрывоопасных предметов.

"На линии фронта идут ожесточенные бои. За прошедшие сутки россияне предприняли 4 попытки атаковать в районе Синьковки и 8 возле Ивановки. Все вражеские атаки отбиты, противник понес потери", - сообщил Синегубов.

Напомним, накануне враг нанес удар дронами по Индустриальному району Харькова. В результате удара повреждены 2 частных жилых дома.