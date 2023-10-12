59 человек погибли в результате удара РФ по кафе в Грозе: криминалисты идентифицировали всех погибших

Криминалисты идентифицировали тела 59 местных жителей, погибших в результате вражеского удара россиян 5 октября 2023 года по кафе в селе Гроза Харьковской области.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

"59 человек убили россияне прямым попаданием Искандера в селе Гроза. Все жертвы – местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", - отметил Клименко.

По его словам, 19 человек были идентифицированы с помощью мобильных ДНК-лабораторий. 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов.

"Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20-ти частям тела. Еще двоих человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей", - рассказал Клименко.

Он подчеркнул, что колоссальную и беспрецедентную работу провели следователи и криминалисты полиции Харьковщины.

"В том числе благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям. Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло около года. Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара", – подчеркнул Клименко.

Отметим, сегодня утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 56 погибших: "Количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации умерла 53-летняя женщина".

Удар РФ по селу Гроза: что известно

5 октября российские террористы обстреляли кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего погибли более 50 человек, в том числе один ребенок. Все они были на поминальном обеде за погибшим односельцем.

Шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

Тогда глава МВД Игорь Клименко намекнул, что "у СБУ и полиции есть подозрение", что столь точный удар по скоплению людей мог быть нанесен по наводке кого-то из местных жителей.

Служба безопасности "по горячим следам" установила личности двух предателей. Ими оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат, 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов.

С начала октября этого года они начали собирать информацию о запланированном перезахоронении погибшего украинского защитника в селе Гроза. При этом мужчины понимали, что в результате вражеской атаки обязательно погибнут мирные жители - их знакомые из села Гроза, в том числе и те, кто предоставлял им информацию. Узнав точный адрес и время проведения мирного мероприятия, Владимир Мамон передал эти данные российским оккупантам.