Двое мужчин погибли в Харьковской области из-за подрыва на взрывчатке (ФОТО)

Два человека подорвались 11 октября на неизвестном взрывном устройстве в поле возле села Граково Чкаловской общины Чугуевского района. Об этом сообщают Главное управление полиции в Харьковской области и начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в районное управление полиции около 10:00. В результате взрыва двое молодых мужчин получили не совместимые с жизнью травмы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Полиция призывает граждан быть максимально осторожными и не приближаться к незнакомым предметам. Там подчеркивают, что в случае обнаружения неизвестных предметов необходимо вызвать работников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по номеру 101 или звонить по линии 102.

Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, что случаи подрыва на взрывных устройствах в Харьковской области происходят достаточно регулярно. В частности, в конце сентября вблизи села Новая Гусаровка Балаклейской общины подорвался трактор МТЗ-82 с двумя мужчинами, которые были госпитализированы.

13 сентября в той же общине возле села Благодатное на противотанковой мине подорвался комбайн: водитель получил легкие ранения. Перед этим мужчина подорвался на противопехотной мине "Лепесток" возле села Снежковка Оскольской общины, потеряв часть ноги.