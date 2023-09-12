В Харьковской области мужчина подорвался на мине

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. В течение суток оккупанты наносили авиационные и артиллерийские удары по населенным пунктам Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в селе Кутьковка Купянского района в результате обстрела горела хозяйственная постройка на площади и сеновал, поврежден гараж. Жертв и пострадавших нет.

Также произошли обстрелы в Харьковском районе между селами Липцы и Лукянцы. Зафиксировано разрушение зданий, пострадавших нет.

Кроме того, вечером 11 сентября оккупанты атаковали пограничный город Волчанск на Харьковщине. В результате возник пожар в частном секторе на окраине населенного пункта.

К моменту прибытия пожарных пламенем был охвачен жилой дом. Площадь пожара составила около 100 кв. Также обошлось без пострадавших.

Синегубов напомнил о высокой минной опасности в Харьковской области. Так, в селе Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец подорвался на противопехотной мине «Лепесток» 70-летний мужчина. Он получил травмы средней тяжести, ампутацию голени и госпитализирован в больницу.

Накануне под артиллерийским огнем противника оказались около 20-ти населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огурцово Чугуевского района, Синьковка, Кисловка, Котляровка Купянского района.