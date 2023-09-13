В Харьковской области на противотанковой мине взорвался комбайн

13 сентября возле села Благодатное Изюмского района во время полевых работ на вражеской противотанковой мини взорвался комбайн, выполнявший полевые работы.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС.

По предварительной информации, комбайнер получил легкие ранения.

Спасатели еще раз подчеркивают, что на деоккупированных территориях сохраняется высокая минная опасность.

"Призываем граждан не двигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам", - говорится в сообщении.

Глава области Олег Синегубов также напомнил о высокой минной опасности в Харьковской области. Так, вчера в селе Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец взорвался на противопехотной мини "Лепесток" 70-летний мужчина. Он получил травмы средней тяжести, ампутацию голени и госпитализирован в больницу.