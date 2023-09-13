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В Харьковской области на противотанковой мине взорвался комбайн
13 сентября возле села Благодатное Изюмского района во время полевых работ на вражеской противотанковой мини взорвался комбайн, выполнявший полевые работы.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС.
По предварительной информации, комбайнер получил легкие ранения.
Спасатели еще раз подчеркивают, что на деоккупированных территориях сохраняется высокая минная опасность.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Призываем граждан не двигаться по неизвестным или непроверенным грунтовым дорогам", - говорится в сообщении.
Глава области Олег Синегубов также напомнил о высокой минной опасности в Харьковской области. Так, вчера в селе Снежковка Изюмского района на берегу реки Донец взорвался на противопехотной мини "Лепесток" 70-летний мужчина. Он получил травмы средней тяжести, ампутацию голени и госпитализирован в больницу.