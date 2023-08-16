На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по сельхозпредприятию и жилым домам

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, минувшей ночью враг нанес удары дронами типа Shahed по селу Пески-Радьковские Изюмского района.

"Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Пострадавших нет", - отметил Синегубов.

Он добавил, что в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки.

Кроме того, в селе Петропавловка Купянского района в результате обстрелов повреждены 3 дома, произошли пожары.

"На Купянском направлении продолжаются бои. Наши защитники успешно отразили попытки врага наступать в районах юго-восточнее Ольшанов и восточнее Петропавловки и нанесли россиянам потери", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, из-за вражеских обстрелов Харьковщины накануне 1 человек погиб, еще 9 получили ранения.