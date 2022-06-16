На химзаводе "Коагулянт" в Запорожской области произошел масштабный пожар, - ОВА

На химическом заводе "Коагулянт" в городе Пологи Запорожской области вечером 16 июня произошел масштабный пожар площадью 600 квадратных метров.

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Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

По состоянию на 21:41, на месте происшествия работают соответствующие службы, пожарные локализуют возгорание складских помещений площадью 600 квадратных метров.

"Сейчас ситуация контролируемая. По информации спасательных служб, опасности для жителей области нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что глава Луганской ОВ заявил, что российская армия уничтожила все промышленные объекты в Рубежном и Попасной. Тоже сейчас делает в Лисичанске и Северодонецке, уничтожая известные на весь мир заводы.