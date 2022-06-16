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На хімзаводі "Коагулянт" у Запорізькій області сталася масштабна пожежа, - ОВА

Запорізька область, Пологи, хімзавод, пожежа на хімзаводі
Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

На хімічному заводі "Коагулянт" у місті Пологи Запорізької області ввечері 16 червня сталася масштабна пожежа площею 600 квадратних метрів.  

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Про це повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.  

  Станом на 21:41, на місці події працюють відповідні служби, вогнеборці локалізують займання складських приміщень площею 600 квадратних метрів. 

"Наразі ситуація є контрольованою. За інформацією рятувальних служб небезпеки для жителів області не має", - йдеться у повідомленні.   

Нагадаємо, що очільник Луганської ОВА заявив, що російська армія знищила всі промислові об’єкти в Рубіжному та Попасній. Теж саме зараз робить в Лисичанську та Сєвєродонецьку, знищуючи відомі на увесь світ заводи.  

Автор:
Анастасія Дєдковська