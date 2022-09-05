На юге оккупанты устроили бунт и отказались от участия в боевых действиях

Военные армии страны-агрессора РФ деморализованы и коллективно отказываются от участия в боевых действиях.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из причин бунта является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав остался даже без воды.

Как сообщили в ОК "Юг", против мятежников спецслужбами оккупационных войск приняты меры, они вывезены с позиций.

"Не давая врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой, нашей авиацией нанесен двадцать один удар по его позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам", - отметили в ОК "Юг".

Там подчеркнули, что ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи, а переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

Напомним, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют об обнаружении общежитий оккупационных войск в зданиях школ. Именно поэтому русские захватчики так упорно пытались начать учебный год на оккупированных территориях.