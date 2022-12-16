- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Над Киевом зафиксировали около 40 ракет – КГВА
В воздушном пространстве Киева в пятницу зафиксировали около 40 ракет, 37 из них сбили силы ПВО.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.
"Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Днепровском районе в результате атаки один человек пострадал. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве прогремели взрывы в трех районах.