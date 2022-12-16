Над Киевом зафиксировали около 40 ракет – КГВА

В воздушном пространстве Киева в пятницу зафиксировали около 40 ракет, 37 из них сбили силы ПВО.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Днепровском районе в результате атаки один человек пострадал. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.

Напомним, во время массированной ракетной атаки 16 декабря в Киеве прогремели взрывы в трех районах.