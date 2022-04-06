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Над Львовской областью сбили две российские ракеты
5 апреля вечером во Львовской области военнослужащие Воздушного командования "Запад" сбили две российские ракеты.
Об этом 6 апреля на брифинге сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
По его словам, обломки ракет упали на гражданский объект.
"Вчера над Львовщиной силами ПВО были сбиты две вражеские ракеты. Обломки ракет рухнули на гражданский объект. Дом загорелся. Но спасатели потушили его. Жертв нет", – рассказал Козицкий на брифинге в среду утром.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Козицкий отметил, что ракеты упали на окраине города Радехов на дом, где уже давно никто не живет.
Напомним, 13 марта во Львове российские агрессоры нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности, который больше известен как Яворовский полигон.
Как заявил Козицкий, оккупанты атаковали Львовскую область из российского города Саратов. По полигону было выпущено более 30 ракет.
В результате обстрелов погибли 35 человек.
Источник фото: ua.depositphotos.com