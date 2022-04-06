Над Львівською областю збили дві російські ракети

5 квітня увечері на Львівщині військовослужбовці Повітряного командування "Захід" збили дві російські ракети.

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Про це 6 квітня на брифінгу повідомив голова Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький.

За його словами, уламки ракет упали на цивільний об'єкт.

"Учора над Львівщиною силами ППО було збито дві ворожі ракети. Уламки ракет впали на цивільний об'єкт. Будинок спалахнув. Але рятувальники загасили його. Жертв немає", - розповів Козицький на брифінгу в середу вранці.

Козицький зазначив, що ракети впали на околиці міста Радехів додому, де вже давно ніхто не живе.

Нагадаємо, 13 березня у Львові російські агресори завдали ракетного удару по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, який більше відомий як Яворівський полігон.

Як заявив Козицький, окупанти атакували Львівську область із російського міста Саратов. По полігону було випущено понад 30 ракет.

Внаслідок обстрілів загинули 35 людей.

Джерело фото: ua. depositphotos. com