Несмотря на значительные потери. Войска РФ продолжают перебрасывать новые силы под Авдеевку, – ISW

Российские оккупанты направляют дополнительные силы на фронт к Авдеевке, несмотря на проблемы с лобовыми механизированными атаками и провал возобновленной попытки наступления 19-20 октября.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны по итогам 22 октября.

По данным аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 21 октября, указывают на то, что российские захватчики недавно совершили незначительное продвижение к юго-востоку от Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

В то же время ISW цитирует слова украинских источников, отмечающих, что войска РФ продолжают перебрасывать личный состав на Авдеевское направление для поддержки наступательных усилий, несмотря на значительные потери.

В частности, спикер Таврийской группировки войск Украины полковник Александр Штупун заявил, что враг направляет личный состав с территории России непосредственно на Авдеевское направление для компенсации потерь личного состава.

А украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российское военное командование недавно перебросило туда несколько полков с мобилизованными, что, вероятно, свидетельствует об отсутствии у РФ намерений прекращать операции на этом направлении. По его словам, российские военные также перебросили части одного из мотострелковых полков в район Спартак – Яковка – Минеральное – Каштаново (4 км к югу – 5 км к юго-востоку от Авдеевки).

Авдеевка: ситуация 23 октября 2023

В последние несколько дней войска РФ ведут наступательные действия вокруг Авдеевки. Спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун 17 октября рассказывал, что оккупанты пытаются окружить город и штурмовать его большими группами пехоты.

Он отмечал, что населенный пункт в основном штурмуют мотострелки, также фиксируются мобилизованные с оккупированных территорий и отряды "Шторм-Z".

В свою очередь начальник Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш 22 октября сообщил "Суспільному", что оккупанты круглосуточно обстреливают город, разрушения по населенному пункту уже невозможно отслеживать.

В сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 23 октября говорится, что враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но украинские воины держат оборону, нанося войскам РФ значительные потери. В течение суток украинские Силы обороны отразили более 20 атак захватчиков в районах Керамика, Степового, Авдеевки, Тоненького, Опытного и Невельского Донецкой области.