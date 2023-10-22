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Под Бахмутом из-за вражеских обстрелов погибли двое жителей (ФОТО)
Два человека погибли 22 октября в населенных пунктах Бахмутского района Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщает областная прокуратура.
В частности, утром был обстрелян поселок Калиновка Часовоярской общины. Находясь на территории собственного домовладения, от полученных травм погиб местный житель возрастом 58 лет.
Кроме того, пострадало от российских минометных обстрелов и село Васюковка Соледарской общины. В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер 61-летний мужчина.
Также сообщается, что в Торецке в результате вражеских обстрелов получили контузии 59-летняя женщина и 60-летний мужчина. В Покровском же районе из-за обстрела села Нетайлово Очеретинской общины получил телесные повреждения 19-летний юноша.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Харьковская же областная военная администрация сообщает об обстреле около 11:00 воскресенья села Куриловка Купянского района, где в результате получила ранение 39-летняя женщина.
Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В результате вражеского обстрела был поврежден частный дом и забор.
В свою очередь, как сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, в течение дня россияне выпустили по населенным пунктам правобережья области 12 управляемых авиабомб.
В частности, были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района. Под огнем оказался и Херсон. В городе зафиксировано попадание в дома, здания транспортного и пищевого предприятий. Впрочем, другие подробности и фото не приводятся.
По данным же начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, днем тяжелая артиллерия оккупантов накрыла Никополь. В городе повреждены четыре частных дома, шесть хозяйственных построек, авто и линия электропередачи. Обстрел прошел без погибших и пострадавших.
Напомним при этом, что накануне в Никополе в результате российского обстрела погиб 71-летний мужчина. Было повреждено частное предприятие и два частных дома. Также были обстреляны два населенных пункта Марганецкой общины.