Под Бахмутом из-за вражеских обстрелов погибли двое жителей (ФОТО)

Два человека погибли 22 октября в населенных пунктах Бахмутского района Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, утром был обстрелян поселок Калиновка Часовоярской общины. Находясь на территории собственного домовладения, от полученных травм погиб местный житель возрастом 58 лет.

Кроме того, пострадало от российских минометных обстрелов и село Васюковка Соледарской общины. В результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль умер 61-летний мужчина.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Также сообщается, что в Торецке в результате вражеских обстрелов получили контузии 59-летняя женщина и 60-летний мужчина. В Покровском же районе из-за обстрела села Нетайлово Очеретинской общины получил телесные повреждения 19-летний юноша.

Харьковская же областная военная администрация сообщает об обстреле около 11:00 воскресенья села Куриловка Купянского района, где в результате получила ранение 39-летняя женщина.

Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь. В результате вражеского обстрела был поврежден частный дом и забор.

В свою очередь, как сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, в течение дня россияне выпустили по населенным пунктам правобережья области 12 управляемых авиабомб.

В частности, были попадания в Херсонском районе и трех селах Бериславского района. Под огнем оказался и Херсон. В городе зафиксировано попадание в дома, здания транспортного и пищевого предприятий. Впрочем, другие подробности и фото не приводятся.

По данным же начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, днем тяжелая артиллерия оккупантов накрыла Никополь. В городе повреждены четыре частных дома, шесть хозяйственных построек, авто и линия электропередачи. Обстрел прошел без погибших и пострадавших.

Напомним при этом, что накануне в Никополе в результате российского обстрела погиб 71-летний мужчина. Было повреждено частное предприятие и два частных дома. Также были обстреляны два населенных пункта Марганецкой общины.