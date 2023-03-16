Нетипичная активность. В Черном море находятся 20 российских кораблей, – Гуменюк

В Черном море зафиксирована нетипичная активность россиян, которые вывели туда 20 кораблей, в том числе четыре ракетоносителя. Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк 16 марта.

"Мы тщательно наблюдаем за корабельной группировкой в Черном море и за действиями врага. Зафиксирована нетипичная активность и количество корабельной группировки. В настоящее время в Черном море находится 20 единиц, среди которых 4 ракетоносителя, один из них подводный, 28 ракет по максимуму могут быть снаряжены", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что среди общего состава российских кораблей много вспомогательного флота.

"Они пытаются демонстрировать свое присутствие максимально по Черному морю там, где могут себе позволить, сколько может позволить мировое сообщество. Они пытаются рассредоточиваться, максимально покрывая театр морских действий в Черном море и пытаясь скрывать свои действия от нас", – высказалась представитель Сил обороны юга.

Напомним, что в последнее время в Украине по несколько раз в день звучат масштабные воздушные тревоги. В частности, 14 марта в воздушных силах ВСУ это объясняли активностью тактической авиации РФ, угрозой применения оперативно-тактического ракетного оружия наземного базирования и полетами МиГ-31К.