В Воздушных силах ВСУ объяснили, почему 14 марта часто звучали воздушные тревоги

Масштабные воздушные тревоги 14 марта были связаны с активностью тактической авиации РФ, опасностью применения оперативно-тактического ракетного оружия наземного базирования и полетами МиГ-31К. Только в столице по состоянию на 19:00 сигнал воздушной тревоги раздавался четыре раза.

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Причины масштабных тревог озвучили в Воздушных силах ВСУ.

Воздушная тревога в 10 утра была объявлена из-за активности тактической авиации противника на юге, севере и востоке Украины.

"В частности, на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них повредили гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

С 10:27 под угрозой оказались восточные регионы нашего государства. Там воздушные силы фиксировали угрозу применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования.

По информации ВСУ, в 15:26 тревога была объявлена из-за угрозы применения баллистических ракет.

В 13:00, 14:30 и 16:30 Воздушные силы фиксировали взлет истребителя МиГ-31К в Нижегородской области РФ. Самолет является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Поскольку эти воздушные тревоги были непродолжительны, в ВСУ предполагают, что полеты истребителей были тренировочными.

Напомним, 9 марта российская армия совершила массированный обстрел Украины. Страна-агрессор РФ выпустила по территории страны 81 ракету. Чтобы совершить такую массированную атаку, российские войска месяц накапливали силы – из-за дефицита высокоточного ракетного вооружения.