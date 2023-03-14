У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому 14 березня часто лунали повітряні тривоги

Масштабні повітряні тривоги 14 березня були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичної ракетної зброї наземного базування та польотами МіГ-31К. Лише у столиці станом на 19:00 сигнал повітряної тривоги лунав чотири рази.

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Причини масштабних тривог озвучили у Повітряних силах ЗСУ.

Повітряна тривога о 10-ій ранку була оголошена через активність тактичної авіації противника на півдні, півночі та сході України.

"Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

З 10:27 під загрозою опинилися східні регіони нашої держави. Там Повітряні сили фіксували загрозу застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.

За інформацією ЗСУ, о 15:26 тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.

О 13-ій, 14:30 та 16:30 Повітряні сили фіксували зліт винищувача МіГ-31К у Нижегородській області РФ. Літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Оскільки ці повітряні тривоги були нетривалими, у ЗСУ припускають, що польоти винищувачів були тренувальними.

Нагадаємо, 9 березня російська армія здійснила масований обстріл України. Країна-агресор РФ випустила по території України 81 ракету. Щоб здійнити таку масовану атаку, російські війська місяць накопичували сили - через дефіцит високоточного ракетного озброєння.