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- Суспільство
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У Повітряних силах ЗСУ пояснили, чому 14 березня часто лунали повітряні тривоги
Масштабні повітряні тривоги 14 березня були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичної ракетної зброї наземного базування та польотами МіГ-31К. Лише у столиці станом на 19:00 сигнал повітряної тривоги лунав чотири рази.
Причини масштабних тривог озвучили у Повітряних силах ЗСУ.
Повітряна тривога о 10-ій ранку була оголошена через активність тактичної авіації противника на півдні, півночі та сході України.
"Зокрема на півдні літаки Су-24 випустили в напрямку узбережжя 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П по засобах ППО Одещини. Ракети не досягли своїх цілей, але уламки однієї з них завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З 10:27 під загрозою опинилися східні регіони нашої держави. Там Повітряні сили фіксували загрозу застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів наземного базування.
За інформацією ЗСУ, о 15:26 тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичних ракет.
О 13-ій, 14:30 та 16:30 Повітряні сили фіксували зліт винищувача МіГ-31К у Нижегородській області РФ. Літак є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Оскільки ці повітряні тривоги були нетривалими, у ЗСУ припускають, що польоти винищувачів були тренувальними.
Нагадаємо, 9 березня російська армія здійснила масований обстріл України. Країна-агресор РФ випустила по території України 81 ракету. Щоб здійнити таку масовану атаку, російські війська місяць накопичували сили - через дефіцит високоточного ракетного озброєння.