Корабельная коалиция: Нидерланды передадут Украине 2 противоминных тральщика Alkmaar

Нидерланды до 2025 года передадут Украине 2 противоминных тральщика класса Alkmaar. Экипажи украинских моряков начнут соответствующие учения уже в ближайшее время.

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Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе.

"Мы знаем стратегическую и экономическую важность Одесского морского порта для поставок пищи. Ради безопасного и защищенного прохода по Черному морю Нидерланды передадут Украине эти вспомогательные военные суда. Осенью мы начнем тренировать украинских моряков в тесном сотрудничестве с Бельгией и другими союзниками", - отметила Оллонгрен.

Тральщики необходимы для обнаружения и обезвреживания взрывчатых веществ, а также для обеспечения безопасности торговых путей.

Такая военная помощь от Нидерландов будет способствовать переходу вооруженных сил Украины на западные системы вооружения и стандарты НАТО.

Помимо противоминных кораблей, Нидерланды анонсировали передачу мостовых и паромных систем М3. Благодаря им, Украина сможет быстро строить понтонные мосты, а затем переправляться через воду на транспортных средствах.

Нидерланды также гарантируют, что Украина получит ряд радиолокационных систем обнаружения беспилотников, - заявила Оллонгрен.

В своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютта и Кайси Оллонгрен за принятые решения.

Чиновник также заявил о создании так называемой "корабельной коалиции".

"Великобритания уже передала нам два подобных корабля. На них уже есть две украинские команды и был поднят флаг украинского флота. К ним присоединятся экипажи на кораблях от Нидерландов, также прозвучало, что Бельгия присоединится к проекту", - сказал министр.

Ukraine is a maritime state.

We will defend our Black&Azov Seas as we do our land and skies.

I'm very grateful to the 🇳🇱 people, @MinPres Mark Rutte and my colleague @DefensieMin Kajsa Ollongren for the decision to provide 2 Alkmaar-class minehunters for the @UA_NAVY!

🇺🇦🤝🇳🇱 pic.twitter.com/NSSpUqaUTD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2023

Напомним, Нидерланды решили выделить в 2023 году 2,5 миллиарда евро для поддержки Украины. Эта сумма будет необходима для оказания военной помощи, поддержки ремонтно-восстановительных работ и "финансового вклада в усилия по борьбе с безнаказанностью".