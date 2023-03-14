Корабельна коаліція: Нідерланди передадуть Україні 2 протимінні тральщики Alkmaar

Нідерланди до 2025 року передадуть Україні 2 протимінні тральщики класу Alkmaar. Екіпажі українських моряків почнуть відповідні навчання уже найближчим часом.

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Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен на спільній пресконференції з міністром оборони України Олексієм Резніковим в Одесі.

"Ми знаємо стратегічну та економічну важливість Одеського морського порту для постачання їжі. Задля безпечного та захищеного проходу Чорним морем Нідерланди передадуть Україні ці допоміжні військові судна. Восени ми почнемо тренувати українських моряків в тісній співпраці з Бельгією і іншими союзниками", - зазначила Оллонґрен.

Тральщики необхідні для виявлення та знешкодження вибухових речовин, а також для підтримання безпеки торгових шляхів.

Така військова допомога від Нідерландів сприятиме переходу Збройних сил України на західні системи озброєння і стандарти НАТО.

Крім протимінних кораблів, Нідерланди анонсували передачу мостових і поромних систем М3. Завдяки ним Україна зможе швидко будувати понтонні мости, а потім переправлятися через воду на транспортних засобах.

Нідерланди також гарантують, що Україна отримає низку радіолокаційних систем виявлення безпілотників, - заявила Оллонґрен.

У своєму Twitter міністр оборони України Олексій Резніков подякував прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рютте та Кайсі Оллонґрен за ухвалені рішення.

Урядовець також заявив про створення так званої "корабельної коаліції".

"Велика Британія вже передала нам два подібних кораблі. На них вже є дві українські команди і було піднято прапор українського флоту. До них приєднаються екіпажі на кораблях від Нідерландів, також прозвучало, що Бельгія долучиться до проєкту", - сказав міністр.

Ukraine is a maritime state.

We will defend our Black&Azov Seas as we do our land and skies.

I'm very grateful to the 🇳🇱 people, @MinPres Mark Rutte and my colleague @DefensieMin Kajsa Ollongren for the decision to provide 2 Alkmaar-class minehunters for the @UA_NAVY!

🇺🇦🤝🇳🇱 pic.twitter.com/NSSpUqaUTD — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 14, 2023

Нагадаємо, Нідерланди вирішили виділити 2023 року 2,5 мільярда євро на підтримку України. Ця сума буде необхідна для надання військової допомоги, підтримки ремонтно-відновлювальних робіт та "фінансового внеску у зусилля в боротьбі з безкарністю".