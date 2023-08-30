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Ночная атака на Украину: стало известно, сколько ракет и дронов уничтожило ПВО
Оккупанты продолжают терроризировать Украину ударными беспилотниками и ракетами. Ночью 30 августа силами ПВО было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных дронов.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Он отметил, что в эту ночь противник атаковал территорию Украины крылатыми ракетами и ударными БПЛА.
Всего зафиксировано 44 вражеских воздушных целей:Подписывайтесь на наш YouTube канал
28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из Каспия и района Энгельса.
16 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.
Отметим, на Житомирщине обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно.
В результате падения обломков ракет в двух районах Киева вспыхнули пожары: погибшие и пострадавшие.