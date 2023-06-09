Ночная атака по Украине. Генштаб ВСУ уточнил результаты сбития ракет и беспилотников

Силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 9 июня сбили четыре крылатых ракеты, четыре ударных дрона и четыре беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

В период с 00:00 ночи до 04:20 утра российские оккупанты ударили по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины.

По уточненной информации, были сбиты:

четыре из семи крылатых ракет Х-101/Х-555;

четыре из десяти ударных БпЛА (Shahed, "Ланцет");

четыре БпЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10, Supercam).

Напомним, утром Воздушные силы ВСУ сообщали о сбитии четырех из шести крылатых ракет, 10 ударных дронов и четырех БПЛА оперативно-тактического уровня. Отмечалось, что пуски дронов осуществлялись с южного направления, а крылатых ракет – из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.