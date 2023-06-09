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Ночная атака по Украине. Генштаб ВСУ уточнил результаты сбития ракет и беспилотников
Силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 9 июня сбили четыре крылатых ракеты, четыре ударных дрона и четыре беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.
В период с 00:00 ночи до 04:20 утра российские оккупанты ударили по военным объектам и объектам критической инфраструктуры Украины.
По уточненной информации, были сбиты:
- четыре из семи крылатых ракет Х-101/Х-555;
- четыре из десяти ударных БпЛА (Shahed, "Ланцет");
- четыре БпЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10, Supercam).
Напомним, утром Воздушные силы ВСУ сообщали о сбитии четырех из шести крылатых ракет, 10 ударных дронов и четырех БПЛА оперативно-тактического уровня. Отмечалось, что пуски дронов осуществлялись с южного направления, а крылатых ракет – из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.Подписывайтесь на наш YouTube канал