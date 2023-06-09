Ночная атака по Украине. Силы ПВО сбили 4 из 6 крылатых ракет и большинство дронов

Российские оккупанты в ночь на 9 июня нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Большинство из них сбили силы ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Пуски дронов осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Как отмечается, в течение атаки запущено до 16 ударных БПЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования.

"Уничтожены 4 крылатых ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов Shahed-136/131, "Ланцет" и четыре БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", Supercam", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 20:00 8 июня враг нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов Черкасской области.

Авиацией Воздушных сил ВСУ за минувшие и текущие сутки нанесено до 20 огневых авиаударов по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупационных войск.

Напомним, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщал, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Уманщине, в результате чего пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.