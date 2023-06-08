Россияне нанесли ракетный удар по Черкасской области: есть раненые (ФОТО)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Уманщине в Черкасской области. Об этом вечером 8 июня сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По предварительным данным, пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Как отметил Табурец, в регионе зафиксировано два "прилета": по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар.

"Службы работают. Выясняем все детали", – написал чиновник.