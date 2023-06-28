Ночная атака РФ: ПВО сбила 6 вражеских дронов

Оккупационные войска РФ в ночь на 28 июня атаковали Украину с юго-восточного направления беспилотниками Shahed-136/131.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 28 июня 2023 года противовоздушной обороной Воздушных сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено шесть барражирующих боеприпасов Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью над областью Силы обороны сбили два вражеских дрона. Кроме того, враг ночью ударил по Новопавловской громаде, в результате чего там повреждено аграрное предприятие.

Напомним, ночью 26 июня 2023 года российские оккупанты также атаковали Украину преимущественно с южного направления. Силами ПВО было уничтожено 13 воздушных целей противника.