Ночная атака РФ: воздушные силы сбили 11 дронов-камикадзе

В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину с северо-восточного направления беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Вероятно, ударные беспилотники были запущены из Курска.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Всего оккупанты выпустили 15 дронов-камикадзе. Согласно сообщению, 11 дронов были уничтожены в зонах ответственности воздушных командований "Центр" и "Восток".

"К отражению атаки привлечены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Также, за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных сил нанесла почти 30 групповых авиационных ударов по тылам, военной технике, позициям и скоплению живой силы врага

Напомним, ночью 12 июля, российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все неприятельские цели в воздушном пространстве вокруг столицы.