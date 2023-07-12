Атака дронов на Киев: ПВО уничтожило все вражеские беспилотники

В ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Отмечается, что враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, оккупанты использовали баражирующие боеприпасы типа "Shahed".

"После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БпЛА по Киеву. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов", - подчеркнули в КМВА.

Там добавили, что все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами и средствами ПВО.

Пока информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Напомним, в ночь на 11 июля враг атаковал Киев беспилотниками "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.

Предыдущий раз враг атаковал Киев 2 июля. Тогда россияне также применили "Шахеды".