Ночью армия РФ атаковала Киев дронами

В ночь на 3 мая Киев подвергся очередному воздушному нападению со стороны страны-агрессора РФ. Силы ПВО обнаружили и уничтожили все дроны-камикадзе, которыми захватчики пытались атаковать столицу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

"Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Третьего за последние 6 дней! На этот раз Киев был атакован исключительно дронами", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, рашисты, как обычно, использовали иранские БПЛА "Shahed".

"Обычной и неизменной остается и тактика противника - с наступлением темного времени суток, страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы из разных направлений", - подчеркнули в КМВА.

Там добавили, что в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели.

Отмечается, что жертв среди гражданского населения и разрушений нет.

Напомним, в ночь на понедельник, 1 мая, российские оккупационные войска совершили ракетную атаку по территории Украины. Система противовоздушной обороны ликвидировала все воздушные цели возле Киева.

Ночью 28 апреля армия РФ задействовала авиацию для нанесения ракетных ударов по столице Украины. Враг запустил 11 крылатых ракет. Все они были уничтоженных ПВО.