Ночью армия РФ атаковала Киев дронами: пытается истощить украинскую ПВО

Ночью 19 мая армия страны-агрессора снова атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Там напомнили, что это уже десятая воздушная атака на столицу за 19 дней мая с интервалом между последними – меньше суток.

Отмечается, что на этот раз враг применил БПЛА "Shahed".

В КМВА отмечают, что это было нападение в несколько волн с короткими интервалами между атаками, которыми захватчики пытались истощить украинскую ПВО.

"Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены", - подчеркнули в КМВА.

Напомним, в ночь на 18 мая страна-агрессор РФ также атаковала Киев. Враг задействовал крылатые ракеты и дроны. Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Дарницком и Деснянском районах столицы.