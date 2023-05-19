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Ночью армия РФ атаковала Киев дронами: пытается истощить украинскую ПВО
Ночью 19 мая армия страны-агрессора снова атаковала Киев иранскими беспилотниками Shahed. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами противовоздушной обороны.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
Там напомнили, что это уже десятая воздушная атака на столицу за 19 дней мая с интервалом между последними – меньше суток.
Отмечается, что на этот раз враг применил БПЛА "Shahed".Подписывайтесь на наш Telegram канал
В КМВА отмечают, что это было нападение в несколько волн с короткими интервалами между атаками, которыми захватчики пытались истощить украинскую ПВО.
"Все обнаруженные воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны. Удары по Киеву не допущены", - подчеркнули в КМВА.
Напомним, в ночь на 18 мая страна-агрессор РФ также атаковала Киев. Враг задействовал крылатые ракеты и дроны. Все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены. Зафиксировано падение обломков в Дарницком и Деснянском районах столицы.