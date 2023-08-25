Ночью армия РФ дважды атаковала Одесскую область: выпустила "Калибры" и ракеты Х-59

Российские войска дважды за прошлую ночь атаковали Одесскую область. Противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей. Все вражеские цели сбило ПВО.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Отметятся, что около полуночи с применением тактической авиации над Черным морем враг выпустил 2 ракеты, предположительно Х-59 в направлении одного из портов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем.

Через несколько часов произошла вторая атака. В этот раз из акватории Азовского моря враг направил 2 ракеты типа «Калибр» в сторону областного центра.

"И здесь силы противовоздушной обороны справились на отлично: обе ракеты уничтожены", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Воздушных силах ВСУ, в направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 с Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря.

Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа «шахед» по направлению Приморско-Ахтарск.

"Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Заметим, ночью 23 августа враг совершил очередную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Есть попадание в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс.