Ночью на 23 апреля российские войска выпустили 5 ракет по Николаеву - глава Николаевской ОВА

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о новых ракетных обстрелах города - оккупанты выпустили 5 ракет и уничтожили помещение кафе “Бомбардир”, полагая, что там находятся бомбардировщики.

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23 апреля армия РФ выпустила пять ракет по Николаеву. Погибших, к счастью, нет, но одна из ракет оккупантов попала по кафе "Бомбардир", полностью разрушив его. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким с своем телеграм-канале.

В своем видеообращении Ким предположил, что на картах у российских солдат цель, вероятно, именовалась "Бомбардир". Поэтому они решили, что кафе - объект, являющийся локацией бомбардировщиков.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 апреля российские войска нанесли ракетный удар по жилым кварталам Николаева. В результате обстрелов ранения получили три человека, один из которых позднее скончался в больнице.

Ранее, ночью 19 апреля, российские оккупанты из артиллерии обстреляли Николаев. Вследствие обстрела возник пожар жилого дома и складского помещения магазина "Сантех Строй Маркет Аладин" на Херсонском шоссе.

Позднее войска РФ сбросили бомбу на больницу в городе Баштанка Николаевской области.