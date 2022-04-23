Вночі на 23 квітня російські війська випустили 5 ракет по Миколаєву – голова Миколаївської ОВА

Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив про нові ракетні обстріли міста - окупанти випустили 5 ракет і знищили приміщення кафе "Бомбардир", вважаючи, що там перебувають бомбардувальники.

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23 квітня армія РФ випустила п'ять ракет з Миколаєва. Загиблих, на щастя, немає, але одна з ракет окупантів потрапила до кафе "Бомбардир", повністю зруйнувавши його. Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім зі своїм телеграм-каналі.

У своєму відеозверненні Кім припустив, що на картах у російських солдатів мета, ймовірно, іменувалася "Бомбардир". Тому вони вирішили, що кафе – об'єкт, який є локацією бомбардувальників.

Нагадаємо, що в ніч з 20 на 21 квітня російські війська завдали ракетного удару по житлових кварталах Миколаєва. В результаті обстрілів поранення отримали троє людей, один з яких пізніше помер у лікарні.

Раніше вночі 19 квітня російські окупанти з артилерії обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе.

Пізніше війська РФ скинули бомбу на лікарню у місті Баштанка Миколаївської області.