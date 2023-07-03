Ночью ПВО уничтожило 13 вражеских дронов

Ночью 3 июля 2023 года российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления.

В общей сложности зафиксированы пуски 17 "шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что в южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Остальные вражеские дроны не достигли своих целей.

По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, в ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". В результате ночной атаки в Киевской области повреждены несколько домов и ранен мужчина.

Ночью 30 июня ПВО уничтожило 10 из 13 вражеских "шахедов", но были атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.