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Ночью РФ атаковала Украину "шахедами": сколько дронов сбили Воздушные силы
Ночью 8 сентября противник атаковал юг Украины ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Часть беспилотников была запущена из оккупированного Крыма. В общей сложности, оккупанты выпустили по Украине 20 "шахедов".
Об этом сообщили воздушные силы Украины.
В результате работы ПВО уничтожили 16 беспилотников. 14 – в небе над Одесской, и 2 – в Николаевской областях.
В Одесской области обломками сбитого беспилотника было повреждено нежилое здание. Также произошло возгорание сухой травы. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Одесской ОВА добавили, что это уже в пятый раз за неделю россияне атаковали область ударными беспилотниками.
Добавим, русские войска атаковали и Херсонскую область. Противник совершил 62 обстрела из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ПТРК, а также запускал беспилотники.
В результате один человек погиб, еще 2 - получили ранения.