Новые обстрелы в Херсонской области: убит тракторист, прямым попаданием тяжело ранены волонтеры

Вблизи села Томарино Бериславского района Херсонской области в результате обстрела российскими военными утром 3 марта погиб тракторист, везший овощи. Об этом сообщают в областной военной администрации и областной прокуратуре.

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"33-летний пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение военными. Однако врачи не смогли ничего сделать, лишь констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российских обстрелов, оказались слишком тяжелыми", - говорят в ОВА.

Кроме того, как отмечают в прокуратуре, известно еще о четырех гражданских, травмированных в результате обстрелов населенных пунктов Бериславского района. Начато расследование по уголовным производствам по факту нарушения законов и обычаев войны (по частям 1 и 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Херсонская областная прокуратура

В ОВА же сообщают, что враг снова атаковал поселок Казацкое Каховского района (один из двух его правобережных, то есть деоккупированных населенных пунктов). Указано, что там два человека получили ранения, медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, областные власти сообщили, что в Херсоне в пятницу осколок вражеского снаряда травмировал 48-летнюю сотрудницу одного из предприятий. Она была на рабочем месте, когда начался артобстрел. Услышав взрывы, женщина хотела выбежать из здания, чтобы спуститься в подвал, но не успела – получила ранение ноги. Пострадавшую госпитализировали.

В свою очередь, Главное управление полиции в Херсонской области сообщило о вражеском обстреле автомобилей с полицейскими и волонтерами из Кривого Рога, которые ехали в село Змиевка Бериславского района эвакуировать пенсионерку и отвезти гуманитарную помощь.

Отмечается, что служебный автомобиль следственно-оперативной группа полиции был изрешечен осколками и получил механические повреждения, а от автомобиля волонтеров в результате прямого попадания "осталась лишь куча металла".

Фото: ГУ ЧП в Херсонской области

Травмировались трое гражданских и двое полицейских. Первыми ранеными помогли военнослужащие ВСУ. Волонтеров с тяжелыми ранениями бойцы доставили в больницу. Полицейские же самостоятельно добрались до медучреждения, где у них диагностировали контузии и ушибы головного мозга. По этому факту полицией области открыто производство по статье 438 УКУ.