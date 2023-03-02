В Херсонской области рашисты обстреляли людей, стоящих в очереди за гуманитаркой (ФОТО)

Российские оккупационные войска 2 марта обстреляли людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью в Херсонской области, есть травмированные.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В Бериславском районе, по предварительным данным, армия РФ нанесла удар дронами по гражданским, стоявшим в очереди за гуманитарной помощью вблизи школы", - говорится в сообщении.

Сейчас известно о 9 травмированных в результате обстрела, среди них ребенок. Им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Данные о пострадавших уточняются.

Также в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Проводятся первоочередные мероприятия по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 1 марта враг 87 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российских обстрелов 11 человек получили ранения, среди них – годовалый малыш.