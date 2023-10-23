Обстрел ТЭС и атака "шахедами": как прошли сутки и ночь в регионах (ФОТО)

Войска РФ в течение суток 22 октября и в ночь на 23 октября атаковали ряд регионов Украины. Жертвы есть в Донецкой и Харьковской областях, говорится в сводках областных военных администраций.

Россияне выпустили более 400 снарядов по Херсонской области

За прошедшие сутки оккупанты совершили 73 обстрела Херсонской области, выпустив 469 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ручных противотанковых гранатометов, танков, авиации и беспилотников. По городу Херсон враг выпустил 46 снарядов, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Захватчики попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

объект критической инфраструктуры, инженерное сооружение, коммунальное предприятие, учебное заведение и церковь в Херсонском районе;

территорию транспортного предприятия и завод в Херсоне.

Ситуация в Николаевской области. оккупанты открывали огонь из артиллерии

В Николаевской области в 10:48 22 октября россияне обстреляли один из населенных пунктов Куцурубской общины, проинформировал начальник ОВА Виталий Ким.

По его словам, враг применял артиллерию. Пострадавших нет.

Обстрелы Харьковской области. Захватчики ранили двух человек

В Харьковской области за прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области, говорится в сообщении главы ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что враг нанес удары управляемыми авиабомбами по селам Куриловка и Ковшаровка Купянского района. В Куриловке поврежден частный дом, два многоквартирных дома, здание гражданского предприятия и объект инфраструктуры. Ранела 39-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: Олег Синегубов / Telegram

В Ковшаровке повреждены здания ПТУ и детсада, обошлось без пострадавших.

"В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района, получил ранение мужчина 81 года. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – добавил чиновник.

Кроме того, захватчики обстреливали Плетеневку и Зыбино Чугуевского района, Петропавловку, Кисловку, Двуречную Купянского района и другие населенные пункты.

Войска РФ обстреляли 24 населенных пункта в Запорожской области

В Запорожской области захватчики за сутки нанесли 177 ударов по 24 населенным пунктам, указал руководитель ОВА Юрий Малашко.

153 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Червоного, Чаривного, Преображенки, Гуляйпольского, Щербаков, Новодаровки, Степового, Лобкового, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

Россияне совершили 14 атак с беспилотников по Гуляйполю, Новодаровке, Работиному, Белогорью, Пятихаткам, Малым Щербакам и Каменскому, авиационный удар по Орехову, а также обстреляли из реактивных систем залпового огня Орехов, Малую Токмачку, Новоданиловку, Работино, Полтавку, Новодаровку, Каменское и Пятихатки.

В результате удара оккупантов по гражданскому сектору поврежден дом. Мирные жители не пострадали.

Сутки в Донецкой области. оккупанты убили трех человек и ранили стольких же

В Донецкой области в течение 22 октября в результате российской агрессии погибли три человека, столько же получили ранения, проинформировал и.о. главы ОВА Игорь Мороз.

Что касается информации по состоянию на утро 23 октября, то на Волновахском направлении Угледар подвергся семи артобстрелам, двум минометным обстрелам, одному обстрелу "Градами", а также авиаудару. В Богоявленке повреждены хозяйственные постройки.

На Донецком направлении Авдеевка попала под массированный артобстрел – один человек погиб. В Кураховской общине обстреляны Веселый Гай, Анновка и Трудовое, поврежден инфраструктурный объект.

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Игорь Мороз / Telegram

На Горловском направлении повреждены два дома в Торецке. В Часовоярской общине повреждены пять частных домов, многоэтажка и промышленное здание.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Серебрянке Северской общины. В Звановской общине под огнем находилось Переездное, в Лиманской общине – Торское и Заречное.

Захватчики атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК

Вечером 22 октября обстреляли одну из тепловых электростанций компании ДТЭК, сообщила пресс-служба фирмы.

В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации последствий.

К счастью, обошлось без жертв.

Тревога 23 октября 2023 года: последствия

В ночь на 23 октября украинские военные сбили 13 вражеских беспилотников Shahed-136/131, одну управляемую авиационную ракету Х-59 и один ударный дрон неустановленного типа, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Об уничтожении девяти "шахедов" информировал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он рассказал, что в Одесском районе обломки одного из дронов повредили крышу склада припортовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, его оперативно ликвидировали пожарные.

Насчет очередной вражеской атаки сообщили и в Хмельницкой ОВА.

В свою очередь руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак писал, что под утро агрессор направил на область ракету. Ее уничтожили защитники из Воздушного командования "Восток".

А в Сумской ОВА указывали, что ночью и утром россияне совершили три обстрела приграничных территорий и общин. Зафиксировано 23 взрыва. Под огонь попали Краснопольская, Зноб-Новгородская и Середино-Будская общины.