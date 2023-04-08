Обстрел Запорожской области: частично разрушено предприятие, есть раненые (ФОТО)

Российские оккупационные войска 8 апреля обстреляли Орехов и Гуляйполе Запорожской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Около 10:30 военнослужащие страны-агрессора нанесли удар авиационными бомбами по городам Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Ранены двое мужчин", - говорится в сообщении.

Также в результате обстрелов повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна. Частично разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория.

Последствия обстрелов. Фото: пресс-служба областной прокуратуры.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупационные войска 6 апреля применили РСЗО для нанесения удара по пятиэтажке в центре Орехова Запорожской области.