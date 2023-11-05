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Обстрелы Днепропетровской и других областей: как прошел день в регионах (ФОТО)
Войска РФ в течение дня 5 ноября обстреляли ряд регионов Украины, ранив или убив людей в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.
- Россияне обстреляли Херсон: ранены пять человек
- Ситуация в Днепропетровской области. Враг убил 77-летнего мужчину
- Взрывы в Одесской области. Войска РФ попали в объект инфраструктуры
Россияне обстреляли Херсон: ранены пять человек
Около 11:00 российские оккупанты обстреляли жилые сектора Херсона, сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.
Тогда со взрывной травмой и осколочными ранениями был госпитализирован 61-летний мужчина.
А около 14:00 захватчики снова обстреляли областной центр, в результате чего ранения получили еще четверо горожан.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Днепропетровской области. Враг убил 77-летнего мужчину
В Днепропетровской области россияне обстреливали Никопольский район, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Из-за атаки Мировской общины из артиллерии пострадали двое мужчин в возрасте 30 и 58 лет. С ранениями предплечья они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Позже чиновник отметил, что враг совершил артобстрел и Марганецкой общины, убив 77-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Также был поврежден инфраструктурный объект и сельскохозяйственное предприятие.
Всего оккупанты выпустили более двух десятков снарядов по Никопольскому району. Под обстрелы попал и районный центр.
А в Криворожском районе украинские военные уничтожили вражескую ракету.
В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что по факту обстрела Мировской и Марганецкой общин начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Взрывы в Одесской области. Войска РФ попали в объект инфраструктуры
Днем российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.
Целью неприятеля стало гражданское судоходство.
В Одесском районе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, трое сотрудников получили ранения.
Захватчики повредили админздание. Кроме того, из-за взрывной волны в окрестных домах выбило стекла и окна.