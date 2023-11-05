Обстрелы Днепропетровской и других областей: как прошел день в регионах (ФОТО)

Войска РФ в течение дня 5 ноября обстреляли ряд регионов Украины, ранив или убив людей в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Россияне обстреляли Херсон: ранены пять человек

Около 11:00 российские оккупанты обстреляли жилые сектора Херсона, сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

Тогда со взрывной травмой и осколочными ранениями был госпитализирован 61-летний мужчина.

А около 14:00 захватчики снова обстреляли областной центр, в результате чего ранения получили еще четверо горожан.

Разрушения в результате обстрелов Херсона. Фото: Херсонская областная прокуратура / Facebook

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Днепропетровской области. Враг убил 77-летнего мужчину

В Днепропетровской области россияне обстреливали Никопольский район, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Из-за атаки Мировской общины из артиллерии пострадали двое мужчин в возрасте 30 и 58 лет. С ранениями предплечья они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Позже чиновник отметил, что враг совершил артобстрел и Марганецкой общины, убив 77-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Также был поврежден инфраструктурный объект и сельскохозяйственное предприятие.

Всего оккупанты выпустили более двух десятков снарядов по Никопольскому району. Под обстрелы попал и районный центр.

Результаты обстрелов Днепропетровской области. Фото: Днепропетровская областная прокуратура / Facebook

А в Криворожском районе украинские военные уничтожили вражескую ракету.

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что по факту обстрела Мировской и Марганецкой общин начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Взрывы в Одесской области. Войска РФ попали в объект инфраструктуры

Днем российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами, сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.

Целью неприятеля стало гражданское судоходство.

В Одесском районе зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, трое сотрудников получили ранения.

Захватчики повредили админздание. Кроме того, из-за взрывной волны в окрестных домах выбило стекла и окна.