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Обстрелы Донецкой области. За сутки в регионе погиб один человек, еще четверо ранены
В Донецкой области в результате российской агрессии в течение 23 августа погиб один человек, а еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 24 августа.
Отмечается, что ночью под вражеский удар попало Прелесное Черкасской общины, там повреждена ферма. А утром россияне обстреляли окрестности Краматорской общины, повредив частные дома.
На Волновахском направлении повреждено 10 домов в Максимовке и два – в Богоявленке Угледарской общины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Донецком направлении поврежден дом в Зоряном Марьинской общины.
На Горловском направлении повреждены шесть домов в Часовоярской общине.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском и школа в Звановке.
Напомним, сутки ранее войска РФ обстрелами убили трех человек в Донецкой области. Еще четверо были ранены.