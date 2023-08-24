Обстрелы Донецкой области. За сутки в регионе погиб один человек, еще четверо ранены

В Донецкой области в результате российской агрессии в течение 23 августа погиб один человек, а еще четверо получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 24 августа.

Отмечается, что ночью под вражеский удар попало Прелесное Черкасской общины, там повреждена ферма. А утром россияне обстреляли окрестности Краматорской общины, повредив частные дома.

На Волновахском направлении повреждено 10 домов в Максимовке и два – в Богоявленке Угледарской общины.

На Донецком направлении поврежден дом в Зоряном Марьинской общины.

На Горловском направлении повреждены шесть домов в Часовоярской общине.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северском и школа в Звановке.

Напомним, сутки ранее войска РФ обстрелами убили трех человек в Донецкой области. Еще четверо были ранены.