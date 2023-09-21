Обстрелы Донецкой области. За сутки в регионе погибли пять человек

Российские оккупанты в течение суток 20 сентября обстрелами Донецкой области убили пятерых человек. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.

Также там проинформировали об оперативной ситуации в регионе по состоянию на утро 21 сентября.

Отмечается, что на Волновахском направлении Угледар подвергся четырем авиаударам и 28 обстрелам, погиб один человек. Дважды войска РФ обстреляли из артиллерии Новоукраинку. Утром под огонь попало Вольное Поле Комарской общины, а Урожайное Великоновоселковской общины подверглось авиаудару.

На Донецком направлении Кураховская община дважды оказалась под обстрелами вечером и один раз – утром. Также утром захватчики совершили массированный артобстрел Авдеевки и обстреляли окрестности Очеретинской общины.

На Горловском направлении в Торецкой общине погибли четыре человека: два – в Торецке и столько же – в Пивничном. Повреждены три дома в Нелиповке и два – в Зализном. В Соледарской общине под огнем находились Раздоловка и Васюковка. В Ильиновской общине пострадали Плещеевка и Русин Яр. В Часовоярской общине повреждены два дома и инфраструктурный объект.

На Лисичанском направлении под обстрелами оказались Северск, а также Торское, Заречное и Ямполь Лиманской общины.

Напомним, сутками ранее в Донецкой области в результате российской агрессии пять человек получили ранения. Большинство пострадавших зафиксировали в Богоявленке.