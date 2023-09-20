В Торецке российские войска убили четырех человек

20 сентября российские военные нанесли удары по городу Торецк и его окрестностям 240-миллиметровыми минами из системы "Тюльпан". В результате обстрела погибли четверо местных жителей.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, в Торецке от взрыва погибли 19-летняя девушка и 20-летний парень. Во время обстрела они находились в частном жилом доме, куда попали захватчики.

Еще два человека – 84-летняя женщина и ее 60-летний сын получили смертельные ранения, когда проходили по улице Северного.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела были разрушены частные дома и хозяйственные постройки.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в течение суток 19 сентября, в Донецкой области в результате российской агрессии пять человек получили ранения.