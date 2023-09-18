Россияне обстреляли Авдеевку и Торецк, погибли два человека

18 сентября оккупационные российские войска обстреляли из артиллерии пгт Северное вблизи города Торецка и нанесли авиаракетный удар по Авдеевке. От разрыва вражеского снаряда под Торецком погиб ехавший на велосипеде мужчина.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, другой местный житель, который во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.

В Авдеевке вражеская ракета попала в частный дом, во дворе которого находилась женщина. От полученных ран она погибла на месте.

Кроме этого, в результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Донецкая областная прокуратура начала досудебные расследования по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 9 сентября в результате вражеских обстрелов трое местных жителей погибли, а еще шестеро получили ранения разной степени тяжести.